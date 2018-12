Francesco Facchinetti: “Quel demente di Walter Nudo m’ha cercato di…”

“Quel demente di Walter Nudo m’ha cercato di…”. Queste le parole, in un video che circola in rete, che, secondo Fanpage, sarebbero state dette da Francesco Facchinetti. L’ex “Capitan Uncino” sta trascorrendo una vacanza alle Maldive e la frase si sente abbastanza distintamente nel bel mezzo di una Instagram story pubblicata dalla moglie di lui, Wilma.

Mentre il conduttore di Miss Italia è impegnato a guardare dei pesci, si lascia scappare questa affermazione. Chissà che cosa è successo tra il vincitore del Grande Fratello Vip e Facchinetti. In apparenza, non sembrano esserci stati litigi tra i due.

Recentemente Walter Nudo aveva chiesto scusa ai figli: “Hanno sofferto per colpa mia”. Il vincitore del Grande Fratello Vip vevaa chiesto scusa ai figli per essere stato a lungo lontano da loro 15 anni fa, durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi. In occasione della serata finale, i figli di Walter Nudo Martin ed Elvis, erano volati a Roma per riabbracciare il loro papà dopo mesi. La sorpresa per lui era arrivata durante il televoto con Stefano Sala.

Ilary Blasi aveva infatti chiesto a Walter Nudo il motivo per cui qualche settimana fa, quando ha parlato con i figli via Skype aveva voluto chiedere loro scusa. Quando partecipò all’Isola Martin e Elvis avevano 6 e 3 anni e il concorrente ha raccontato che il figlio più piccolo in quel periodo si era chiuso in se stesso e non parlava più: “Ha alzato la mano un lunedì mattina e ha detto ‘Mio papà è andato su un’isola e non è più tornato’. È stata dura”, ha ammesso.

