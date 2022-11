Emily Ratajkowski e Pete Davidson amore alla luce del sole alla partita dei Knicks

Dopo essersi lasciato con Kim Kardashian e il divorzio da Sebastian Bear-McClard, Emrata e Pete hanno fatto la loro prima uscita di coppia

Pete Davidson ed Emily Ratajkowski sono usciti allo scoperto in occasione della partita tra i Knicks e i Memphis Grizzlies, tenutasi domenica sera al Madison Square Garden.

Sebbene l’ex comico del Saturday Night Live e la modella e autrice (ora anche del podcast High Low), non si siano scambiati nessun gesto d’affetto in pubblico, gli sguardi tra Davidson ed Emrata hanno tradito una certa chimica tra le due star, la cui frequentazione è iniziata solo all’inizio di questo mese, solo poche settimane dopo la diffusione di alcune rumors che volevano Emily Ratajkowki e Brad Pitt alle prese con un flirt segreto.

In molti pensavano che questa fosse una fake news, fino a quando in occasione del 29esimo compleanno di Davidson, il comico e la modella si sono presentati vestiti con degli outfit coordinati. «Sono nelle primissime fasi, ma entrambi si piacciono molto», ha detto una fonte a Us Weekly pochi giorni prima che i due trascorressero insieme il giorno del Ringraziamento.

Emily Ratajkowski ha chiesto recentemente il divorzio da Sebastian Bear-McClard (con il quale ha un figlio di un anno Sylvester Apollo), mentre Pete Davidson ha interrotto da un po’ la frequentazione con Kim Kardashian, ultima fidanzata vip del comico che, in passato, aveva avuto delle storie anche con Ariana Grande, Kate Beckinsale e Phoebe Dynevor.

Pete Davidson e Kim Kardashian si sono incontrati durante una puntata del SNL nell’ottobre 2021 confermando poi la loro frequentazione un mese dopo, dando il via a una relazione super mediatica e molto chiacchierata (soprattutto a causa delle interferenze di Kanye West, ex marito dell’imprenditrice e influencer). Nonostante il sentimento nato tra Pete Davidson e la ex sembrasse essere un grande amore la coppia si è allontanata improvvisamente nel mese di agosto, forse a causa dei troppi impegni lavorativi di entrambi.