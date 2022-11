Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, vacanza d’amore in Cappadocia

Si godono un weekend romantico e preparano il terreno per uscire allo scoperto

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini hanno scelto la Cappadocia per la loro fuga romantica.

I due hanno trascorso un weekend da sogno alla scoperta dei camini delle fate, concedendosi bagni rilassanti nella piscina termale del resort di lusso in cui alloggiano e cenette a lume di candela. Su Instagram hanno condiviso l’album fotografico della loro mini vacanza e, anche se è vero che non compaiono mai insieme, ormai non fanno più molti sforzi per nascondersi.

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini non sono usciti allo scoperto come coppia, ma la loro relazione è ormai di dominio pubblico. Dalla Cappadocia postano separatamente, ma inquadrando gli stessi scenari. Lui si spinge fino a taggare la conduttrice in una delle storie, e lei replica lasciando cuori ad ogni post del manager. Forse la vacanza a due è servita a preparare il terreno per una ufficializzazione che ormai deve essere imminente.



Le foto dalla Cappadocia

Dalla Cappadocia Elisabetta Gregoraci posta immagini che lasciano a bocca aperta. Posa, bellissima ed elegante con una pellicciona addosso, con i camini delle fate sullo sfondo. In piscina si lascia ritrarre in costume, e si cimenta anche con la lavorazione dell’argilla. Si stende languida tra i tappeti dai mille colori, con Giulio Fratini probabilmente dietro all’obiettivo impegnato a trovare le giuste angolazioni come faceva con la sua ex Raffaella Fico.

Insieme dall’estate

I follower sono in attesa dell’ufficializzazione social della storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini, che va avanti dall’estate. Loro si negano ancora, ma ormai è chiaro che sono una coppia affiatata. Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando si separavano in fretta e furia nel vano tentativo di sfuggire ai paparazzi durante le passeggiate milanesi! Ora la conduttrice raggiunge il suo compagno a Firenze e posta gli scatti su Instagram, e lui fa lo stesso quando la va a trovare a Montecarlo.



Regna l’armonia

Se Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini non escono ufficialmente allo scoperto, è anche per rispetto di Nathan Falco Briatore, che la conduttrice ha avuto dall’ex marito Flavio Briatore. A “Verissimo” però ha confessato: “È un periodo molto felice, sono molto happy. Non dico di più perché sono scaramantica. Mi sto vivendo questa cosa serenamente, alla giornata”. Nella stessa occasione ha anche parlato delle ex dell’uomo con cui è stata sposata per 9 anni, rivelando di avere un’ottima intesa sia con Naomi Campbell che con Heidi Klum. Chissà se il manager riuscirà a instaurare lo stesso bel rapporto con il nuovo fidanzato di Elisabetta?