“Stolta e inadeguata”, bufera su Belen nella finale di Tu si que vales

Finale decisamente a sorpresa per Tu si que vales. Lo show del sabato sera di Canale 5 è giunto all’epilogo con una puntata ricca di emozioni e colpi di scena. Ma a tenere banco sul web è stata soprattutto Belen Rodriguez ampiamente criticata dal popolo social.

A giocarsi il premio finale da 100mila euro sono stati l’illusionista Alessandro Parabiaghi, l’atleta Alessandro Mosca, il giovanissimo Cristian Sabba e il coreografo francese Sadeck con la sua crew di ballerini. Il favorito era il piccolo recordman Cristian Sabba, ma a sorpresa il pubblico da casa ha decretato la vittoria di Sadeck, autore delle “geometrie variabili”, coreografie realizzate insieme a sessantaquattro ballerini, che il francese dirige come un direttore di orchestra. Ma mentre in studio scendevano i coriandoli per il trionfo del vincitore, sui social network si è consumata la polemica contro la conduttrice, Belen Rodriguez. Su Twitter il nome della dell’argentina è addirittura finito in tendenza a notte fonda con centinaia di cinguettii sulla sua performance nella diretta della finalissima. Per il popolo del web Belen non sarebbe stata all’altezza delle aspettative pur essendo all’ennesima conduzione del programma di Mediaset e le critiche si sono moltiplicate: “Belen deve baciare i piedi a Maria perché è l’unica che la fa ancora lavorare. Davvero pessima e inadeguata”, “Negli anni ho sempre più la conferma che Belen non sappia condurre e che ormai sia out per la TV”, “Belen Rodriguez quando impara a parlare l’italiano che è in Italia da 49 anni”. La polemica sulla conduttrice si è infiammata dopo una sua battuta alla fine di un’esibizione, quando ha chiesto a un concorrente che droga utilizzasse per essere così energico. “Ma Belen è stolta!!? Che battuta infelice ha fatto ipotizzando che il break dancer si droghi???”, si è scatenato un utente sul web. A poco è valso l’intervento di Teo Mammucari in difesa della presentatrice. Come se la polemica fosse arrivata all’orecchio del giudice, lui ha voluto spendere parole di elogio per l’argentina a fine puntata: “Brava Belen, perché la gente non sa quello che succede durante un programma come questo, ma sei stata veramente brava. Anche tu Marcus”. Questo però non è stato sufficiente a frenare l’ondata di tweet critici verso la Rodriguez.

Novella Toloni, ilgiornale.it