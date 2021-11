Simona Ventura incredula: “Sono stata censurata, è la prima volta”. Lo sfogo

Simona Ventura non ci crede: “Sono stata censurata su instagram”

In questi ultimi giorni i media hanno parlato in lungo e in largo delle molestie subìte da una giornalista in diretta Tv dopo la partita Empoli – Fiorentina. La condanna su quel gesto di un tifoso della Fiorentina è stata unanime. E in queste ultime ore anche Simona Ventura ha cercato di esprimere la sua più totale solidarietà su instagram nei confronti della giornalista molestata in diretta Tv. Purtroppo però il social fotografico non gliel’ha permesso. Cos’è successo? Non è dato saperlo con certezza, ma Simona Ventura ha rivelato di essere stata censurata su instagram proprio per quel post solidale nei confronti della giornalista, non facendo mistero di essere davvero sorpresa perchè non ha capito quale regola abbia mai infranto: “Era solo un post solidale nei confronti di Greta Beccaglia…Non sono queste le cose che andrebbero censurate!!!”

Simona Ventura censurata su instagram: “Mai sucesso in vita mia”

Simona Ventura, sempre in questo suo sfogo su instagram, dopo aver confessato di essere stata censurata inspiegabilmente per il post solidale nei confronti della giornalista molestata in diretta Tv, Greta Beccaglia, ha anche fatto un’importante precisazione. Difatti Simona Ventura, la quale è sempre molto attiva sui social, ha dichiarato che è la prima volta da quando si è iscritta su instagram che un suo post è stato censurato, soprattutto senza un motivo apparente: “C’È SEMPRE UNA PRIMA VOLTA… Comunque…”

Ovviamente Simona Ventura ha già annunciato che indagherà a fondo su tutta questa faccenda per venirne a capo.

Simona Ventura incassa la solidarietà di Elettra Lamborghini e Sabrina Salerno: “Senza parole”

Tra i tanti commenti solidali sotto questo post di Simona Ventura ci sono anche quelli di Elettra Lamborghini e Sabrina Salerno. La prima ha rivelato che una volta instagram ha censurato un suo post in cui ha spiegato come centrifugare le verdure, mentre la concorrente di Ballando con le stelle si è limitata a dire di essere davvero sorpresa: “Sono senza parole…”

