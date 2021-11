Romina Power, struggente dedica alla figlia Ylenia: “Non smetterò di cercarti”

Romina Power e la dedica alla figlia scomparsa Ylenia Carrisi: “Non smetterò mai di cercarti”

Sono passati ormai tantissimi anni precisamente dal 1994 da quando c’è stata la misteriosa scomparsa di Ylenia Carrisi, la figlia di Al Bano Carrisi e Romina Power. Quest’ultima oggi lunedì 29 novembre 2021 ha pubblicato dei post sul suo profilo Instagram che non sono passati di certo inosservati al popolo della rete.

La cantante statunitense ha fatto capire ancora una volta di non aver perso le speranze di poter riabbracciare la sua primogenita un giorno, visto che ha celebrato il compleanno della stessa scrivendo anche queste parole: “Mia Ylenia non smetterò mai di cercarti”.

Ylenia Carrisi, il messaggio della madre Romina Power: “Questo mondo è diventato pivo di calore senza di te”

Nelle scorse ore Romina Power ha rotto il silenzio sui social per fare i suoi auguri di compleanno alla figlia Ylenia Carrisi, la cui sparizione ancora oggi è un mistero. La cantante statunitense ha pubblicato il seguente e dolcissimo messaggio carico di speranza indirizzato alla sua primogenita:

“51 anni fa Dio mi ha dato una bellissima bambina. Eri anche intelligente e amorevole. Le braccia di questa madre non smetteranno mai di desiderarti, questi occhi non smetteranno mai di cercarti in un mondo che è diventato privo di calore senza di te“.

Romina Power fa i suoi auguri alla figlia Ylenia Carrisi: “Buon compleanno”

Nelle scorse ore Romina Power ha anche pubblicato un video molto toccante in cui c’è sua figlia Ylenia Carrisi come protagonista e ha scritto: “Buon compleanno Ylenia. My sweet one”.

Intanto in questi giorni la cantante statunitense ha ricordato un retroscena che risale a quando la sua primogenita faceva parte del programma La ruota della fortuna: “Quando partecipavi a questa trasmissione prima di uscire dicevi speriamo che i miei amici non stiano guardando”. Sempre di recente l’ex moglie di Al Bano ha pubblicato una fotografia che la ritrae insieme a Ylenia e ha inserito questa didascalia: “Qualcosa che soltanto noi abbiamo condiviso”.

