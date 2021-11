Rete 4, stasera nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”

Il Natale che ci aspetta, tra super green pass e caro bollette, in primo piano stasera, lunedì 29 novembre, a “Quarta Repubblica”, il talkshow del lunedì condotto da Nicola Porro su Rete4, a partire dalle 21.30.

Sui diversi temi affrontanti, tra cui l’inchiesta dei pubblici ministeri fiorentini sulla fondazione Open e gli scenari aperti dal trattato Roma-Parigi, si confronteranno il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani e il senatore del Gruppo misto Tommaso Cerno.

Da segnalare, il seguito dell’inchiesta sulle cause del prezzo dell’energia in Italia – con reportage dalla Slovenia dov’è attiva una centrale nucleare e dalla Basilicata ricca di petrolio -, un viaggio nei concessionari, dove l’attesa per avere un’auto nuova può durare mesi, un approfondimento sulle conseguenze – per imprese edili, liberi professionisti e famiglie – determinate dall’inasprimento dei controlli legati al Superbonus edilizio.

Il faccia a faccia della settimana sarà con il regista e autore televisivo Pier Francesco Pingitore.



Tra gli ospiti di Nicola Porro anche: Alessandro Sallusti, Federico Rampini, Stefano Cappellini, Piero Sansonetti, Marco Lillo e Daniele Capezzone, la presidente del Colap (Coordinamento libere associazioni professionali) Emiliana Alessandrucci, l’esperto di energia Enrico Mariutti, il sociologo e sondaggista Renato Mannheimer.

Anche domani il punto di vista di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.