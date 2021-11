Mauro Icardi si fa perdonare da Wanda Nara con un magnifico regalo da 300mila euro: guarda

La bionda showgirl riceve un dono preziosissimo dal marito. Il calciatore 28enne non bada a spese per far felice la 34enne

Mauro Icardi si fa perdonare da Wanda Nara con un regalo da mille e una notte. Il calciatore 28enne non bada a spese per far felice la bionda showgirl: le fa un dono da 300mila euro. La 34enne lo scarta emozionata davanti all’occhio vigile della telecamera dello smartphone e condivide tutto nelle sue IG Stories.

La crisi è alle spalle. Il tradimento dell’attaccante del Psg con Eugenia ‘China’ Suarez è già acqua passata. Le chat che Maurito si è scambiato con l’attrice argentina sono state solo una brutta parentesi, Wanda ha deciso di accogliere nuovamente Icardi tra le sue braccia, lui ripaga la fiducia accordatagli con un regalo spaziale: una Himalaya Birkin 30 di Hermès.

Mauro Icardi per la moglie sceglie uno degli accessori più costosi e desiderati al mondo, una borsa unica. La Himalaya Niloticus Crocodile Birkin 30 è in pelle di coccodrillo sui toni del bianco che sfumano sul grigio ai lati: è ispirata alle montagne innevate dell’Himalaya. La chiusura è tempestata di diamanti, 245. I dettagli sono in oro bianco, è un vero pezzo da collezione per pochi. A maggio 2017 Christie’s Hong Kong ha battuto un esemplare alla cifra record di 347mila euro circa (293mila sterline).

Wanda Nara è felice, scarta il regalo taggando il marito: fa vedere a tutti di cosa sia capace pur di farla sentire amata e protetta. In tv, nell’intervista concessa, a proposito del perdono l’ex opinionista del GF Vip ha detto: “Possiamo continuare a stare insieme e io ricomincerei con lui. Gli dispiace e io credo nel perdono. L’ho guardato negli occhi, eravamo soli e credo nel suo pentimento… Tutto nella vita accade per una ragione, l’importante è l’amore. Entrambi abbiamo avuto la possibilità di sceglierci di nuovo”.

