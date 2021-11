House of Gucci, su Airbnb una notte da sogno in una delle location del film

Per celebrare l’uscita di House of Gucci Airbnb metterà a disposizione di due viaggiatori della piattaforma la splendida Villa Balbiano, gioiello architettonico sulle rive del lago di Como e location utilizzata nelle riprese del film. Due ospiti potranno trascorrere una notte nella Master Suite della villa, simbolo dell’opulenza italiana degli anni Novanta e prestigiosa residenza, nel film, del figlio del fondatore della maison Aldo Gucci.

Le prenotazioni saranno aperte dalle ore 18.00 CET di lunedì 6 dicembre, mentre il soggiorno si terrà il 30 marzo 2022. Inoltre, gli ospiti avranno accesso ad altri ambienti di Villa Balbiano, tra cui i primi quattro piani di la casa, la piscina all’aperto, il molo privato e la rimessa per le barche. Il costo del soggiorno è di 1000€ e non è soggetto a concorso. Le prenotazioni verranno effettuate in base all’ordine di arrivo delle richieste.

La villa

Originariamente appartenente al cardinale Tolomeo Gallio, che la fece edificare alla fine del XVI secolo, oggi Villa Balbiano è una delle principali residenze private sul Lago di Como. Al suo interno si trovano oggetti d’arte e mobili antichi provenienti da Sotheby’s e Christie’s, oltre a spettacolari affreschi seicenteschi realizzati dai fratelli Recchi e da Agostino Silva, perfettamente conservati. La Villa dispone di sei suite di lusso, ognuna progettata individualmente dal rinomato designer di interni Jacques Garcia, e offre viste mozzafiato sul lago.

HOUSE OF GUCCI, IL FILM DAL 16 DICEMBRE IN SALA

A poche settimane dal debutto dello straordinario The Last Duel, Ridley Scott si prepara all’uscita dell’attesissimo House of Gucci con Lady Gaga e Adam Driver.

La pellicola – girata in Italia – riporterà gli spettatori nel 1995 quando Maurizio fu trovato morto nell’androne del palazzo del suo ufficio in via Palestro a Milano. La mandante dell’esecuzione fu Patrizia Reggiani per punire il suo ex marito colpevole, secondo la donna, di averla lasciata e di averle così tolto il ‘potere’ nell’alta società.

Del cast della pellicola – basata sul romanzo della giornalista di moda Sara Gay Forden, ‘La saga dei Gucci. Una storia avvincente di creatività, fascino, successo, follia’ (edito in Italia da Ipoc) – fanno parte anche Al Pacino, Jeremy Irons e Jared Leto.

’House of Gucci’ è ispirato alla sconvolgente storia vera della famiglia che ha fondato Gucci la casa di alta moda italiana diventata famosa in tutto il mondo. Il film racconta tre generazioni di Gucci attraverso tre decenni. Potere, Creatività, Ambizione, Tradimento, Vendetta e un omicidio. Tutto per il controllo della Maison che portava il nome della loro famiglia.

