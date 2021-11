Domenica In, Bobby Solo con moglie e figlio: «La vidi e dissi ‘Sposerò quell’angelo’»

Bobby Solo racconta l’incontro con sua moglie Tracy a Domenica In. Il cantante, la moglie e il figlio di nove anni sono ospiti di Mara Venier in trasmissione. L’artista di “Una lacrima sul viso” spiega di aver avuto un colpo di fulmine per la moglie e diverte il pubblico con aneddoti divertenti.

Bobby Solo a Domenica In con la moglie

«Ero sull’aereo – racconta il cantante – e lei faceva l’assistente di volo. L’ho vista e ho detto al mio chitarrista “Sposerò quell’angelo”. Prima era passione, attrazione. Lì mi sono innamorato romanticamente, era una bamboletta. Aveva 26 anni meno di me. Le ho chiesto il numero di telefono. Ci siamo sposati nel 1995, ma c’era un po’ di ruggine e ci abbiamo messo 18 anni per avere nostro figlio».

Bobby Solo, la famiglia allargata

Bobby Solo ha in tutto cinque figli e otto nipoti. «Potrei diventare anche bisnonno», spiega. «Siamo una famiglia molto unita e ci frequentiamo tutti. Mia moglie ha creato con la nascita del bambino una grande coesione», le parole nella clip mandata in onda.

