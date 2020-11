Rete 4, oggi inizia lo “Slow Tour Padano” di Patrizio Roversi

Dal oggi, alle 14.15, su Retequattro, al via “Slow Tour Padano”, viaggio attraverso la Pianura Padana di Patrizio Roversi, che a bordo di una Guzzi Astore d’epoca racconta storia, cultura, enogastronomia e territorio di un’area preziosa e rinomata in tutto il mondo.



Sei puntate in cui il biker sceglie lo sguardo del consumatore, per spiegare da dove venga quello che mangiamo, da chi è prodotto e come l’agricoltura sia contigua alla storia e alla cultura della Pianura Padana. Cibo e il territorio sono quindi il punto di partenza, lo snodo per andare in tante direzioni. A partire da ambiente, paesaggio, linguaggio, storia, gastronomia, salute, economia, ecologia, turismo. E per dare un significato concreto e fornire esempi reali di parole (anche) abusate, come «biodiversità», «tipicità», «territorio».



L’itinerario di “Slow Tour Padano” parte da Milano, attraverso il Parco del Ticino, prosegue verso le province di Pavia e Mantova, in Lombardia; si dirige poi a Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena, in Emilia; infine arriva al Delta del Po, fra Ferrara e Rovigo, in Veneto.



Patrizio Roversi è in sella a una moto – dotata di due «borse laterali gialle», perfette per riporre i trofei del suo slow tour -, perché nella Pianura il motore è un simbolo della tradizione, che va dalla figura del metal-mezzadro (agricoltore e operaio) alla Motor Valley, dai possenti super-trattori fino alle industrie di automobili e moto più prestigiose del mondo.



Aggiornamenti e approfondimenti su “Italia Slow Tour” sono disponibili sulla piattaforma www.italiaslowtour.it, network di Patrizio Roversi e Syusy Blady che racconta l’Italia.



“Slow Tour Padano” è una coproduzione Ege Produzioni e Per Caso, in collaborazione con la Direzione Intrattenimento RTI e Publitalia Brand On Solutions – Divisione Direzione Innovation.