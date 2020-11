Raggiunto l’accordo per il divorzio tra Megan Fox e Brian Austin Green: tutti i dettagli

Megan Fox e l’ex marito Brian Austin Green hanno raggiunto un accordo sul divorzio. Gli attori si sono separati all’inizio del 2020 dopo che la star di “Transfrmers” si è innamorata del rapper Machine Gun Kelly. Nessuno strascico legale tra i due ex coniugi che si separeranno senza drammi anche per il bene dei loro figli.

Megan Fox e Brian Austin Green hanno raggiunto un accordo sul loro divorzio. Lo si apprende attraverso il sito TMZ che ha avuto accesso ai documenti depositati per l’istanza di divorzio mercoledì 25 novembre. Nessuno strascico legale per i due ex coniugi che sono riusciti ad accordarsi in merito a tutto quanto era rimasto in sospeso fino a oggi. Megan aveva chiesto la custodia legale congiunta dei tre figli nati dal matrimonio con la star di Beverly Hills 90210 e che nessuno dei due coniugi versasse un mantenimento all’altro e Brian avrebbe accettato le sue condizioni. Nulla sarebbe stato ancora deciso, invece, circa il mantenimento finanziario dei loro figli. Il divorzio dovrebbe quindi concludersi in maniera pacifica.

La data della separazione: Megan e Brian indicano periodi differenti

Esisterebbe un’unica discrepanza nelle dichiarazioni rese da Megan Fox e Brian Austin Green per procedere al divorzio: la data della separazione. Secondo Megan, il rapporto con l’ex marito sarebbe finito a novembre del 2019. Per Brian, invece, si tratterebbe del 5 marzo 2020.

Da mesi, l’attrice Megan Fox è legata al rapper Machine Gun Kelly. Proprio questa storia d’amore – nata sul set del film “Midnight in the Switchgrass” girato dai due a Puerto Rico all’inizio di quest’anno – l’avrebbe convinta a chiedere al marito la separazione. Megan e Brian Austin Green sono stati insieme per oltre 10 anni. Si erano sposati alle Hawaii nel giugno 2010. Dal loro legame sono nati tre figli: Noah Shannon, di 8 anni, Bodhi Ransom di 6 anni e Journey River di 4 anni. Si erano già allontanati poco prima che l’attrice restasse incinta del loro ultimogenito, per poi riappacificarsi. A distanza di circa 5 anni da quel momento, è arrivata la rottura definitiva che si concluderà con il divorzio che l’ex coppia dovrebbe ottenere a breve.

