Gerry Scotti dopo il Covid sarà in tv per la finale di Tu Sì Que Vales

Era la notizia che tutti aspettavano già da qualche settimana: per la finale di Tu Sì Que Vales, in onda sabato 28 novembre 2020, ci sarà anche Gerry Scotti. Il conduttore che ha sconfitto il Covid-19 e si trova a casa dal 16 novembre, sarà nello studio di Canale 5 per assistere all’ultima puntata dello show, dopo aver partecipato ad alcune puntate in collegamento da casa.

La partecipazione del noto volto tv al programma era ancora incerta, sebbene fosse lui stesso a sperare di poter essere presente, per supportare anche la sua amata “Scuderia”, una delle chicche della trasmissione. Al suo fianco, come al solito, ci saranno Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e anche Sabrina Ferilli, per incoronare il vincitore di questa edizione che si aggiudica l’ambito montepremi. La stessa sorte dei due colleghi, Carlo Conti e Alessandro Cattelan tornati al timone dei loro rispettivi programmi, toccherà anche al padrone di casa di Chi vuol essere milionario?, che quindi, dopo aver superato la malattia tornerà a calcare il palcoscenico televisivo.

In una recente intervista, rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore aveva fatto sapere che per qualche mese c’era l’ipotesi che potesse fermarsi e non riprendere il suo lavoro in tv, per poter riprendere totalmente le forze. Scotti, infatti, ha riscontrato i sintomi del coronavirus e pur essendo le sue condizioni di salute abbastanza buone, non erano compatibili con le cure domiciliari, motivo per cui è stato trasferito in ospedale per qualche tempo, come è accaduto anche all’amico Carlo Conti. Una volta rientrata l’emergenza, il conduttore è tornato a casa: “Quando sono tornato a casa, e nell’anticamera mi sono dovuto spogliare per buttare tutti i vestiti in un sacco per portarli a disinfettare, ho vissuto uno dei momenti più commoventi e più intensi: mi guardavano tutti con le lacrime agli occhi, persino il cane piangeva”.

Ilaria Costabile, Tv.fanpage.it