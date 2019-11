Rai2, domani ultimo appuntamento con “Battute?”

Dopo il prolungamento di una settimana, si chiude con una puntata speciale in onda domani alle 21, “Battute?”, la striscia quotidiana da 20 minuti ideata da Giovanni Benincasa e condotta da Riccardo Rossi, prodotta da Rai2 in collaborazione con Stand by me.

Dal suo debutto il programma, di puntata in puntata, ha conquistato il pubblico per l’ironia del conduttore Riccardo Rossi e dei suoi personaggi curiosi e insoliti, come lo spietato Sgargabonzi, la comicità spiazzante di Valerio Lundini, Stefano Rapone, Emanuela Fanelli e molti altri.