Rai, conclusa con successo l’emissione di bond da 300 milioni di Euro con scadenza dicembre 2024

Rai-Radiotelevisione italiana S.p.a. ha collocato con successo presso gli investitori istituzionali un bond per un ammontare di Euro 300 milioni con scadenza 5 anni.

L’emissione pubblica, con un rendimento pari al tasso mid-swap di riferimento + 165 punti base e una cedola a tasso fisso pari all’1,375%, ha raccolto ordini per oltre 2,7 miliardi di Euro.

“Siamo particolarmente soddisfatti del risultato – ha dichiarato l’Amministratore Delegato Fabrizio Salini – che assicura un funding a Rai ad un tasso estremamente vantaggioso e siamo orgogliosi della fiducia accordataci dai principali investitori italiani ed internazionali. Ciò a conferma della credibilità del percorso di trasformazione in digital media company intrapreso da Rai”

Il collocamento dell’emissione è stato curato da Citi e UniCredit, nel ruolo di Joint Global Coordinator e Joint bookrunner.