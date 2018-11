Sabrina Salerno riparte dal pop elettronico di “Voices”

Simbolo dalla dance italiana degli anni 80, la cantante torna a quattro anni di distanza dallʼultimo singolo

A quattro anni di distanza dal precedente singolo “Colour Me” prodotto dall’americano Rick Nowels, Sabrina Salerno torna alla musica con “Voices“, brano che anticipa il nuovo album la cui pubblicazione è prevista per il 2019. “Voices” brano dalle sonorità pop elettroniche, è firmato da Sabrina, George Santana, Javy Selfert e prodotto artisticamente da Mauro Ferrucci e Tommy Vee for Airplane! Europe.”Negli ultimi due anni, tra una pausa e l’altra del tour francese, mi sono dedicata alla musica e alla produzione di nuove canzoni. Il tutto è avvenuto con il supporto di due giovani autori spagnoli George Santana e Javy Seifert con i quali è nato immediatamente un ottimo feeling – racconta Sabrina. Abbiamo lavorato su una decina di brani. Voices musicalmente rappresenta quella che sono oggi”.In tutti questi anni la Salerno ha coltivato il suo status da stella internazionale, in particolare in Francia dove è idolatrata. Nel 2016 ha compiuto 30 anni di carriera festeggiando con la partecipazione al sequel del film “Stars 80… La Suite”, uscito nelle sale francesi il 6 dicembre 2017, e poi nel 2018 ha continuato il tour francese “Stars 80 & Friends” nei principali palazzetti francesi che la porterà, il 18 maggio 2019, a esibirsi allo “Stade de France” di Parigi.In attesa del nuovo album che la vede tornare anche sulla scena italiana, si è messa nuovamente alla prova in veste di attrice partecipando al film di Fausto Brizzi “Modalità aereo” in uscita nei primi mesi del 2019.

tgcom24