Paola Ferrari ha lo sguardo più sexy della tv: sul podio Federica Panicucci e Ilary Blasi

E’ di Paola Ferrari lo sguardo più affascinante della tv secondo un sondaggio web a cui hanno votato 758 uomini, scegliendo fra oltre 50 nomi. La classifica vede in testa la storica giornalista e conduttrice di Magazine Champions League, la trasmissione del mercoledì in onda su Rai 1. La presentatrice, nota per i suoi successi anche con storici programmi sportivi della televisione pubblica come 90° Minuto e la Domenica Sportiva, vince con il 17% delle preferenze grazie ai suoi grandi occhi azzurro cielo che non perdono il fascino col passare del tempo. Al secondo posto un’altra veterana sempre molto apprezzata dal pubblico maschile, Federica Panicucci (16%), saldamente alla guida di Mattino 5 su Canale 5. Ultimo gradino del podio per Ilary Blasi (14%), al timone del Grande Fratello Vip. Quarta Michelle Hunziker (12%) e subito dopo Miriam Leone (10,5%). Sesta posizione per Eleonora Daniele (9%), seguita da Silvia Toffanin (7%) e Caterina Balivo (5%).Penultima in questa speciale top ten Alessandra Viero (3,5%). A chiudere la top ten c’è Ilaria D’Amico (2%).Il sondaggio ha poi indagato quali siano le preferenze degli uomini sugli sguardi delle donne. La maggioranza dei votanti ha indicato di preferire uno “sguardo sorridente” (28%), perché gli occhi sono lo specchio dell’anima e quelli che sorridono indicano una personalità allegra e socievole.Lo “sguardo da cerbiatto” si guadagna la seconda posizione grazie al 25% delle risposte, soprattutto per la sensazione di dolcezza che suscita in chi ci entra a contatto.Terza piazza per lo “sguardo languido” (20%), in quanto gli occhi hanno un ruolo fondamentale nella seduzione.Segue al quarto posto, con il 15% dei voti, lo “sguardo penetrante”, in grado di suscitare sicurezza e dare l’impressione di una personalità decisa.Quinto e ultimo posto per lo “sguardo rassicurante” (12%), in grado di mettere a proprio agio l’interlocutore ed esprimere un senso di familiarità.

