Ma è vero che i Coldplay cambieranno nome in Los Unidades?

Cosa c’è di vero nelle voci che si stanno rincorrendo sui social, dopo il criptico messaggio della loro casa discografica

Dovrebbe essere una nuova band dal sapore vagamente sudamericano, si chiamano, pardon, chiamerebbero, Los Unidades, e la loro firma è stata annunciata su Twitter dalla Parlophone Records. Ma nessuno nell’ambiente ha mai sentito parlare di loro e la foto della presunta locandina, allegata al Tweet in questione, ha fatto venire non pochi dubbi a chi segue l’etichetta discografica. Questo perché molti riferimenti riporterebbero ad un’operazione di marketing di un’altra band seguita dalla Parlophone, vagamente più famosa: i Coldplay. Il tweet è stato pubblicato circa 22 ore fa ma il mistero è stato svelato quasi subito, d’altra parte l’enigma da risolvere non era troppo complicato. Prima di tutto le figure stilizzate nella locandina dei Los Unidades sono quattro, come i Coldplay, poi il codice impresso in piccolo in basso a destra nella foto “Y02LPAC81ODL” altro non è che l’anagramma di “COLDPLAY2018” e se non bastasse è stato piuttosto semplice per il fan club della band risalire alla proprietà del marchio “Los Unidades”, che apparterrebbe proprio a Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman, Will Champion. Questo vuol dire una cosa sola: sta per uscire un nuovo singolo della band londinese. Il tweet non fa riferimento ad alcuna data, a parte quel 2018 che significherebbe che il progetto sarà fuori entro l’arrivo dell’anno nuovo, e in effetti la nuova uscita, se di inedito si tratterà, potrebbe coincidere con quella di “A Head Full Of Dreams” in versione #butterflypackage, per la quale è in corso un countdown sulla pagina Twitter della band, un album che raccoglie il meglio dei due concertoni sudamericani a Sao Paulo e Buenos Aires, e del quale ci hanno già dato un assaggio l’1 novembre con l’uscita di una splendida versione live del capolavoro Fix You.

Gabriele Fazio, Agi