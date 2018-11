La scrittrice Margaret Atwood sta scrivendo il seguito di “The Handmaid’s Tale”

La scrittrice canadese Margaret Atwood ha annunciato che sta scrivendo il seguito di Il racconto dell’ancella, il romanzo distopico da cui è stata tratta la serie tv omonima (più nota anche in Italia con il titolo in inglese, The Handmaid’s Tale). Il nuovo romanzo si intitolerà The Testaments e uscirà in tutto il mondo il 10 settembre 2019; sarà ambientato 15 anni dopo gli eventi raccontati in Il racconto dell’ancella e avrà tre diverse voci narranti, di donne. L’edizione britannica si può già preordinare su Amazon. Di The Handmaid’s Tale, la serie, in Italia non si è parlato tantissimo, ma come in tutto il mondo gli abiti indossati dalle sue protagoniste sono stati usati in alcune manifestazioni di protesta femministe. Atwood ha 79 anni e Il racconto dell’ancella uscì nel 1985.

