Ayrton Senna, l’ex rivela il presentimento del pilota: «Mi disse: sento che non vivrò a lungo»

“Avevo 20 anni quando l’ho visto per la prima volta. Lui era ancora in Lotus, era alle prime armi”, Cristina Pensa ospite nel programma “Vieni da me”, condotto su RaiUno da Caterina Balivo torna a parlare di Ayrton Senna. La Pensa è stata fidanzata col pilota per due anni: “Aveva degli occhi sinceri, non vedevo un ragazzo malizioso, allora mi sono lasciata andare”. Cristina racconta anche che Senna aveva in qualche modo previsto il suo incidente: “Si è lasciato andare con me a Imola, nel febbraio del 90’ alle prove con la McLaren. Mi ha detto “Ho bisogno di parlarti, ho un brutto presentimento, sento che non vivrò a lungo”. Sul divanetto della nostra camera c’era un libro con la storia di Gilles Villeneuve, io ho chiesto spiegazioni a Senna e lui mi ha risposto “Era un grande pilota, ma penso che questa sarà anche la mia fine”. L’ho lasciato, a 22 non me la sentivo di fare quella vita”.

