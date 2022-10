Liam Gallagher, le scarpe disegnate per Clarks sold-out in poche ore

Le LG Rambler, progettate dalla rockstar secondo il suo gusto personale, sono ora disponibili solo su eBay e sono già considerate un pezzo da collezione

Se Liam Gallagher si era rivolto direttamente a Clarks per avere un paio di scarpe che non riusciva a trovare in commercio, ora i suoi ammiratori possono fare appello solo agli inserzionisti di eBay per avere un paio di LG Rambler le calzature a edizione speciale che la rockstar ha realizzato in collaborazione con la storica azienda di scarpe britannica.

Il modello, disponibile al pubblico dal 21 ottobre, sono andate subito esaurite online e in store. Per accaparrarsene un paio occorrerà rivolgersi a eBay pagandole, naturalmente, ben più del loro prezzo d’origine.

LIAM GALLAGHER ICONA CASUAL

La storia della genesi della collaborazione tra Liam Gallagher e Clarks aveva appassionato i fan che, come è logico, non si sono fatti scappare le scarpe che il cantautore di Manchester ha firmato per la manifattura di culto inglese.

Gallagher, prima voce degli Oasis e ormai solista da diversi anni, è da sempre considerato una icona fashion e col suo fascino casual tipicamente britpop, corrente musicale cui ha dato un contributo massiccio e fondamentale fin dai primi anni Novanta, ha influenzato milioni di giovani della sua generazione e non solo.

Nel 2018 via Twitter, un social che ha sempre usato tantissimo, Gallagher ha fatto appello online per reperire uno dei suoi modelli di Clarks preferiti, richiesta insolitamente passata per i social media ma non così strana per i fan del cantautore che non ha mai nascosto la sua passione per le iconiche stringate inglesi, perfetto completamento dei suoi outfit oversize, caratterizzati dalla sovrapposizione di più capi (felpa e giubbotto, maglietta, camicia e pullover), in pieno spirito haute mess, solo apparentemente trasandato.

Clarks, che ha prontamente contattato Liam Gallagher, ha lavorato a lungo con la star del britpop per realizzare una limited edition progettata insieme a lui secondo il suo gusto personale.

LE LG RAMBLER SU EBAY AL DOPPIO DEL PREZZO ORIGINALE

Le LG Rambler che recano impressa nella pelle della parte posteriore l’inconfondibile profilo del loro ideatore, sono il risultato della fusione di due modelli, le Old Skool Rambler e le Clarks Lugger. Realizzate in Europa, più precisamente in Portogallo, con pellami pregiati, suede e cuoio, le scarpe hanno la suola morbida e i lacci in corda in tinta con le sfumature dominanti sabbia e brown scelte per questa edizione.

Portabilissime e deliziosamente adatte all’autunno, le scarpe sono state annunciate da una campagna social con protagonista lo stesso Gallagher, impegnato con gli artigiani della manifattura a scegliere i materiali e i colori; non c’è da meravigliarsi, quindi, che i pochi modelli, realizzati volutamente in quantità ristretta da Clarks, siano stati venduti nel giro di pochissimo, ora siano disponibili solo su eBay, venduti a più del doppio del loro prezzo (da centocinquanta a trecentoquarantacinque euro in pochi giorni). A nulla valgono le lamentele dei potenziali acquirenti: ormai le ambite calzature sono già considerate un pezzo per collezionisti.