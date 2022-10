Emma Marrone sarà la protagonista del docufilm Sbagliata Ascendente Leone

Dal 29 Novembre in esclusiva su Prime Video il docufilm dedicato alla cantante Emma Marrone

Presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma 2022 il documentario su Emma Marrone, Sbagliata Ascendente Leone, sarà disponibile su Prime Video a partire dal 29 Novembre. Una delle voci più forti del panorama artistico italiano contemporaneo che ha più volte dimostrato anche una personalità determinata e combattiva, viene raccontata dal duo BENDO composto da Lorenzo Silvestri e Andrea Santaterra, da un’idea della stessa artista salentina.

SBAGLIATA ASCENDENTE LEONE

Emma Marrone racconta se stessa in prima persona offrendo al pubblico un ritratto del suo talento, della sua musica ma anche della sua persona dentro e fuori dal palco. Il documentario appare come un resoconto sincero della giovane donna coraggiosa e fragile, ma anche molto forte come ha dimostrato in varie occasioni nella sua vita. Sbagliata Ascendente Leone è prodotto da Lotus Production, una società Leone Film Group, scritto da Federico Giunta e BENDO.

UN DOC SU EMMA MARRONE

“Ho scelto di vivere la mia vita in movimento, sotto brillanti luci colorate, sempre a ritmo di musica. Sono pronta a condividerla tutta, anche quando la giostra si ferma e le luci si spengono ma la musica resta. Sempre” ha scritto Emma Marrone sulla sua pagina Instagram mentre è impegnata a registrare il suo nuovo album di inediti che vedrà la luce nel 2023, quattro anni dopo l’ultimo “Fortuna”. Sbagliata Ascendente Leone sarà per i fan un’occasione per conoscere meglio la cantante e la donna Emma Marrone, fonte di ispirazione per molte giovani generazioni che vogliono intraprendere il suo stesso percorso artistico o che stanno lottando contro qualcosa e hanno bisogno di incoraggiamento.

PRODUZIONI ITALIANE SU PRIME VIDEO

Sbagliata Ascendente Leone si unirà a migliaia di film, show e serie già presenti nel catalogo di Prime Video, tra cui le produzioni italiane Original Prisma, Bang Bang Baby, Gianluca Vacchi: Mucho Más, Laura Pausini – Piacere di conoscerti, The Ferragnez – La serie, All or Nothing: Juventus, Anni da cane, Dinner Club, Vita da Carlo, FERRO, Celebrity Hunted – Caccia all’uomo Stagione 1 e Stagione 2, e LOL: Chi ride è fuori Stagione 1 e Stagione 2; le serie pluripremiate Fleabag e The Marvelous Mrs. Maisel e i grandi successi come Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Jack Ryan di Tom Clancy, Samaritan, Tredici Vite, The Tender Bar, A proposito dei Ricardo, La guerra di domani, Reacher e Il principe cerca figlio oltre a contenuti in licenza disponibili in più di 240 paesi e territori nel mondo, e le dirette in esclusiva in Italia delle 16 migliori partite del mercoledì sera della UEFA Champions League, oltre che della Supercoppa UEFA, per tre stagioni dal 2021/22. Altre produzioni Original già annunciate sono Autumn Beat, The Bad Guy, Everybody Loves Diamonds, Celebrity Hunted – Caccia all’uomo Stagione 3, The Ferragnez – La Serie Stagione 2 e il capitolo italiano dell’universo Citadel.