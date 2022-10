Al via il nuovo programma “Le Iene presentano: Inside”

È per domenica 30 ottobre, in prima serata, su Italia 1, l’appuntamento con la prima puntata del nuovo programma targato “Le Iene” dal titolo “Le Iene presentano: Inside”.

Sei puntate per sei argomenti trattati in precedenza da Le Iene raccontati e approfonditi con ulteriori dettagli ed elementi inediti. “Inside significa dentro, e dentro il tema della serata è esattamente dove vogliamo portare le persone che ci seguiranno – spiega Davide Parenti, ideatore del programma -. A Le Iene ci siamo occupati praticamente di tutto ciò che è successo negli ultimi 25 anni in Italia, e con questo background possiamo mettere in fila le tante storie che abbiamo approfondito e, spesso, riportato all’attenzione che meritavano.”

La prima puntata, condotta da Antonino Monteleone, è dedicata a David Rossi, il manager del Monte dei Paschi di Siena precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo 2013, nel bel mezzo di una bufera mediatica, finanziaria e giudiziaria. Si ripercorreranno le tappe di questo apparente cold case: dall’istituzione della Commissione Parlamentare d’Inchiesta – che aveva il compito di ricostruire in maniera puntuale i fatti, le cause e i motivi che portarono alla morte del capo della comunicazione della banca e le eventuali responsabilità di terzi – alle novità che ne sono susseguite, mai trasmesse in tv.

Con Giulio Golia si parlerà di Angelo Vassallo, il sindaco-pescatore ucciso la notte del 5 settembre 2010 con nove colpi di pistola. A distanza di dodici anni dal suo omicidio non è ancora stato trovato un responsabile.

Gaetano Pecoraro approfondisce il tema del lavoro toccando vari punti: dalla decisione di alcune aziende di spostare la produzione in altre nazioni allo sfruttamento dei braccianti nelle filiere agricole, dalla mancanza di lavoratori stagionali alle disuguaglianze tra ricchi e poveri. Oggi, approfondendo il tema del Reddito di cittadinanza, dopo essere stato in Finlandia e in Spagna, l’inviato racconta di forme di sostentamento alternative, come, ad esempio, il Reddito di Base Universale e Incondizionato: un assegno mensile che lo Stato dà ai cittadini senza chiedere nulla in cambio.

Nina Palmieri torna sull’ormai nota vicenda di Carlo Gilardi, il ricco benefattore di Airuno (cittadina della provincia di Lecco, ndr.) che dal 27 ottobre 2020 si trova in una RSA.

Luigi Pelazza si occuperà dell’industria delle sostanze stupefacenti, dal funzionamento ai costi, dall’utilizzo agli effetti, con le testimonianze dirette di consumatori, forze dell’ordine, medici e scienziati.

Infine, con Stefano Corti, si ripercorreranno i venticinque anni di trasmissione: i backstage e gli aneddoti, assolutamente inediti, di tutti i protagonisti che hanno fatto parte del programma.