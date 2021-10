Verissimo sabato 30 e domenica 31 ottobre: tutti gli ospiti di Silvia Toffanin

Ospiti Verissimo 30 e 31 ottobre 2021: Claudio Baglioni, Simona Cavallari, Gaia da Silvia Toffanin

Mancano pochi giorni alla nuova puntata di Verissimo e Mediaset comincia ad annunciare i nomi ufficiali dei volti del mondo dello spettacolo che Silvia Toffanin accoglierà nello studio di Canale5. Anche questa settimana grandi ospiti a Verissimo, uno dei quali molto atteso dal pubblico. Si tratta di Claudio Baglioni ospite a Verissimo domenica 31 ottobre per la prima volta. Spazio poi al settore fiction, che vive una nuova stagione fortunata grazie al successo di Luce dei tuoi occhi con Anna Valle e Giuseppe Zeno. E proprio quest’ultimo sarà il protagonista della nuova fiction “Storia di una famiglia perbene” da mercoledì 3 novembre su Canale5. Insieme a lui protagonista sarà Simona Cavallari ospite a Verissimo sabato 30 ottobre proprio per presentare la serie tv. Ci sarà poi Gaia ospite a Verissimo sabato 30 ottobre 2021, l’ex allieva di Amici.

Verissimo ospiti sabato 30 ottobre: Simona Cavallari presenta la fiction Una famiglia perbene. Poi Gaia

Come sopradetto Simona Cavallari sarà ospite a Verissimo sabato 30 ottobre 2021 dopo un periodo di assenza sia dalla trasmissione che dalle scene. L’attrice torna a Verissimo per presentare la nuova fiction Storia di una famiglia perbene di cui sarà protagonista. Dopo l’imbarazzo della scorsa puntata Silvia Toffanin torna a dare spazio alla musica con un’ex allieva di Amici. Si tratta di Gaia ospite a Verissimo sabato 30 ottobre per presentare il suo nuovo singolo “Nuvole di zanzare”.

Verissimo ospiti domenica 31 ottobre: Claudio Baglioni

Per la prima volta ospite a Verissimo Claudio Baglioni domenica 31 ottobre 2021, che si racconterà in una lunga intervista. Il cantante, tra i più amati della musica italiana, ripercorrerà la sua carriera. Inoltre Claudio Baglioni a Verissimo parlerà del suo show “Uà” in onda prossimamente su Canale5.

