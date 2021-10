Uomini e Donne, Tina sorprende Gemma e Costabile: “Mi sono sentita in colpa”

U&D, Tina Cipollari fa rimanere senza parole Gemma Galgani e Costabile: “Mi sento in colpa”

Nella nuova puntata di Uomini e Donne del 28 ottobre 2021, ancora una volta al centro dello studio si sono seduti Gemma Galgani e Costabile. L’opinionista Tina Cipollari riferendosi al fatto che il nuovo cavaliere del trono over, nella scorsa puntata ha fatto sapere di essersi sentito a disagio con Gemma a causa sua ha confessato: “Costabile sono contenta che hai superato questo momento perchè mi sono veramente sentita in colpa“.

Tina ha sorpreso sia Costabile e Gemma, visto che non hanno nascosto il loro stupore.

Tina Cipollari, le parole inaspettate a U&D: “Costabile e Gemma Galgani sono felice che vi siete riappacificati”

Maria De Filippi nel nuovo appuntamento di Uomini e Donne ha mostrato l’esterna tra Gemma Galgani e Costabile, prima però ha ricordato al pubblico che la storica dama è rimasta delusa dalla reazione del suo corteggiatore in precedenza. Per iniziare però Gemma si è complimentata con Raffaella Mennoia per il romanzo che ha scritto: “Molto bello che abbia custodito con cura tutto quello che è accaduto nello studio in tutti questi anni”. Tina Cipollari non ha perso tempo per provocare Gemma: “Meno male che non parla delle tue avventure!”.

Gemma nella clip ha ribadito di non aver gradito il fatto che Costabile si sia lasciato influenzare da ciò che ha detto Tina su di loro. Il cavaliere 68enne durante la nuova uscita e prima di scambiarsi un nuovo bacio con Gemma invece l’ha rassicurata: “Non è cambiato assolutamente nulla Gemma e te lo dimostrerò”.

Costabile ha fatto il suo ingresso in studio e Tina ha pronunciato queste parole inaspettate: “Ieri sera sono stata male e sono felicissima di scoprire che vi siete riappacificati, che Gemma è serena, che ha superato questo momentaccio, sono veramente felice!”.

L’opinionista ha stupito ancora: “Scusami Costabile, ti premetto che sono felice e contenta che questo fulmine sia sparito dalla vostra vita, chiedo perdono”.

U&D, Costabile racconta la sua uscita con Gemma Galgani. Tina Cipollari: “Non me lo aspettavo”

La reazione di Gemma Galgani all’intervento di Tina Cipollari non si è fatta attendere: “Da quando è diventata così buona?”.

Costabile ha raccontato cos’è successo tra lui e la storica dama di U&D: “Siamo stati al ristorante, purtroppo però non è stato possibile realizzare questo desiderio di stare in camera sua. Abbiamo avuto difficoltà a trovare parcheggio e alla fine abbiamo imboccato una strada senza uscita”.

Tina ha ironizzato: “Vi immaginate la scena di lei nuda in macchina? Era una strada senza uscita ma pensa tu! Non me lo aspettavo un racconto così”.

Il 68enne ha risposto così: “Eravamo lontani da occhi indiscreti”.

Tina che di recente è stata paparazzata in dolce compagnia, invece ha attaccato Gemma: “Le cavolate che dice questa donna pur di attirare i giovani veramente una cosa incredibile, ma anche tu Costabile che ti lasci trascinare!”.

Infine quando Maria De Filippi le ha chiesto: “Non eri contenta? Tina ha risposto: “Sono contenta che la cosa l’hanno superata”.

Lanostratv.it