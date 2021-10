Sinisa Mihajlovic è nonno, la figlia Virginia ha partorito

La figlia dell’allenatore e il compagno Alex Vogliacco sono diventati genitori

“Benvenuta al mondo amore della mia vita… Giovedì 28 ottobre alle ore 07:06 sei nata tu Violante Vogliacco… L’emozione più grande della mia vita, ti amiamo immensamente”. Con questa dolce dedica e una foto tenera della neonata vestita di rosa Virginia Mihajlovic ha annunciato sui social di essere diventata mamma. La figlia dell’allenatore Sinisa Mihajlovic e il calciatore Alessandro Vogliacco sono al settimo cielo. Lui ha scritto alla compagna (stanno insieme da 4 anni): “Mi hai fatto il regalo più grande che potessi farmi… sei unica! Vi amo con tutto me stesso”. Emozionata e felicissima anche la nonna Arianna Rapaccioni che ha pubblicato una foto con la nipotina e ha scritto: “L’amore perfetto spesso arriva con il primo nipotino. Violante”. Anche la sorella Viktorija è impazzita di gioia: “Virginia e Alex mi avete fatto un regalo immenso, ve ne sarò per sempre grata”.

Resta ancora da vedere la reazione di nonno Sinisa. A maggio Virginia aveva pubblicato un video in cui annunciava la gravidanza all’allenatore che non stava più nella pelle. Mihajlovic e la moglie Arianna hanno cinque figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dushan e Nicholas.

Tgcom24.it