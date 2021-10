Rete 4, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”: le vicende di Denise Pipitone e Laura Ziliani

Stasera, alle ore 21.25, su Retequattro, nuovo appuntamento con “Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.



Il programma a cura di Siria Magri torna sul caso di Denise, la bambina di Mazara del Vallo scomparsa il 1° settembre 2004.

Nella settimana in cui la ragazza avrebbe compiuto 21 anni, la mamma divulga una ricostruzione telematica del suo volto che mostra come sarebbe la ragazza adesso.

Gli inquirenti continuano ad indagare e intanto spunta una nuova testimonianza e un’intercettazione sospetta di Anna Corona che parlando con la figlia Alice sembrerebbe dire: “Vuoi sapere chi è stato quella volta? Io e Guseppe”.



Al centro della puntata anche il caso di Laura Ziliani, la vigilessa scomparsa lo scorso 8 maggio e ritrovata morta tre mesi dopo a Temù, in Val Camonica.

Mirto Milani e le due figlie della donna, Silvia e Paola Zani – una, Paola, fidanzata con l’uomo e l’altra, Silvia, amante dello stesso – sono stati arrestati con l’accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

Le indagini degli inquirenti si stanno concentrando sul momento in cui i tre avrebbero portato via il corpo della donna: la mattina quando il trio è andato in discarica a smaltire i materassi o in iena notte.

Intanto, anche la nonna aveva visto dei comportamenti strani delle due nipoti.