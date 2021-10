Finite le riprese di John Wick 4, da Keanu Reeves un regalo ‘stellare’ per la troupe

Il quarto capitolo di John Wick sarà il primo a non essere scritto dal creatore del franchise Derek Kolstad

Le riprese – tra Berlino, Parigi e Giappone – di John Wick 4 sono terminate. Ma ora l’attenzione è sul regalo ‘stellare’ che Keanu Reeves ha consegnato ai membri della troupe per festeggiare la fine del set.

Due stuntmen – Bruce Lee Concepcion e Jeremy Marinas – che hanno lavorato con l’attore hanno condiviso sui social la foto di due Rolex Submariner, che Reeves gli ha donato con inciso il nome del proprietario. “The John Wick Five. Jeremy. Grazie. Keanu. JW4 2021“, si legge su uno dei due orologi. Il valore del singolo oggetto prezioso è pari a circa 10mila dollari. Il quarto capitolo di John Wick sarà il primo a non essere scritto dal creatore del franchise Derek Kolstad. Alla regia, invece, torna Chad Stahelski che ha diretto il film da una sceneggiatura delle new entry Shay Hatten e Michael Finch.

Diregiovani.it