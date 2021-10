Elisabetta Canalis confessa: ‘Io come Ambra, sono stata tradita e…’

Elisabetta Canalis apre il suo cuore e si racconta a Grazia, che le regala la cover del settimanale. La showgirl 43enne rivela: “Io come Ambra, sono stata tradita”. In passato, proprio come la Angiolini, ha sofferto moltissimo per amore, è per questa ragione che ha provato una fortissima empatia con l’attrice a cui è stato consegnato un Tapiro d’oro per le presunte ‘corna’ dell’ex compagno Max Allegri.

L’ex velina è tornata in tv su Tv8 con Vite da copertina. In lei c’è molto di nuovo: “Contano gli anni e l’esperienza. Ho accettato le mie debolezze e i miei lati non perfetti, e questo è diventato il mio punto di forza, mi ha resa più vicina agli altri. Più empatica. Prima avevo troppi limiti. Il successo è arrivato presto e non ero preparata ad affrontarlo. Così ho dato per scontate tante cose e perso la motivazione che avevo all’inizio. L’ho capito solo allontanandomi. Da un paio d’anni ho ripreso le fila della mia vita professionale, partendo da piccoli progetti che mi hanno portato a sfide più grandi”.

La Canalis ha imparato che bisogna andare avanti a piccoli passi e rispettare gli altri, le maestranze: “Io sono il risultato del lavoro di tante persone che guadagnano molto meno di me”. E’ cresciuta, è una donna che comprende le altre donne. Nella storia di Ambra si è immedesimata: “In passato mi sono trovata nella posizione di Ambra, sono stata tradita anch’io. Avere il cuore a pezzi e sentirselo ricordare non è piacevole. Se guardo indietro ripenso a me con tenerezza”.

A causa del gossip la sarda è fuggita negli Usa: “So che cosa vuol dire essere sulle pagine dei giornali per le tue questioni private. Molte persone la vivono comunque bene, a me cambiava la giornata. Cammini per la strada, vai dal salumiere e tutti si sentono liberi di dire il loro pensiero”. Nonostante l’invadenza, si è sempre concessa al suo pubblico: “Per me vige la regola di Pippo Baudo: ‘Se fai questo lavoro e sei di malumore, stai a casa’. Sei un privilegiato e per rispetto del pubblico e di chi non ha avuto questa fortuna, non puoi essere sgarbato. Ho fatto video di auguri per compleanni, battesimi, comunioni, perfino una cresima. Cerco sempre di farlo perché poi tanto, quando torno in America, non me li chiedono”.

Ora vive da pendolare tra gli States, dove sono il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva, e l’Italia: “Non è facile. Appena finisco di registrare, prendo il primo volo per Los Angeles. Mia figlia va a scuola e io voglio essere lì ad accompagnarla. Mio marito Brian è un essere umano speciale, che oltre ad amarmi, vuole il mio bene. E’ al mio fianco sempre, nella gioia e nel dolore. E tollera i miei difetti. Quando le amiche mi chiedono consigli sentimentali io dico: ‘Mai perdere di vista il vero motivo per cui quella persona l’hai sposata’”. Il sogno è tornare stabilmente nel Bel Paese, Brian glielo ha promesso.

Gossip.it