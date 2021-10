Domani torna il “Il Caffè di RaiUno” con Pino Strabioli e Roberta Ammendola

Tra cultura, musica, libri, cinema, arte e attualità torna, domani alle 6.00 su Rai1 “Il Caffè di RaiUno”. Tra gli ospiti di Roberta Ammendola e Pino Strabioli, la giornalista Annamaria Gradara autrice del volume “Almanacco Fellini” dedicato al grande regista italiano, Mariagiovanna Luini descrive la potenza specifica e infallibile delle parole nel suo ultimo libro “Parla come ami”. In studio Catena Fiorello Galeano, con una fiaba moderna dal titolo “Piccione Picciò”. Non mancheranno i consigli di lettura del critico televisivo Santino Fiorillo. Infine, in occasione dell’uscita in libreria di “Eye-D”, intervista esclusiva a Peter Gabriel e a sua figlia Anna.