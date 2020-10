Teatro, la stagione Lirica di Sassari prosegue in streaming

La stagione Lirica di Sassari chiude al pubblico, come imposto dall’ultimo Dpcm, ma non si ferma. L’ente Concerti Marialisa De Carolis ha deciso, infatti, di proseguire in streaming la stagione lirica 2020 aprendo a tutti, gratuitamente, la prossima produzione in cartellone, Suor Angelica di Giacomo Puccini. “Abbiamo stabilito di andare avanti – spiega il direttore artistico dell’Ente Concerti, Stefano Garau – anche per onorare i contratti già firmati e salvaguardare le tante persone, tra artisti, tecnici, amministrativi e maestranze che ogni giorno si impegnano per regalare un sogno agli spettatori e tramandare questa meravigliosa forma d’arte italiana”. Unico teatro d’opera in Sardegna e uno dei pochi in Italia a non fermarsi e proporre tutte le recite in cartellone in piena forma scenica. Le opere dal Teatro Comunale saranno trasmesse in streaming e tutti potranno goderne sull’home page dell’ente.

“La decisione di continuare, seppure dolorosamente senza pubblico, è stata immediata e naturale – precisa Garau – Abbiamo stabilito di andare avanti, insieme al Consiglio d’amministrazione, per mantenere vivo il patto con il nostro pubblico che per tutta la Stagione in un momento così difficile ci è stato vicino”.