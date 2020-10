Ornella Vanoni positiva al covid 19 non perde la sua ironia

E’ stata lei a raccontare quanto sta succedendo nella sua vita e lo ha fatto con una foto molto ironica, proprio come è nel suo stile. Ornella Vanoni è risultata positiva al covid 19 e questa mattina dai social, dove è sempre molto attiva, ha condiviso una immagina per raccontare come sta. Specifica subito che sta bene, anche se non si mostra in volto!



La vediamo a letto, a riposo, con il volto coperto dal lenzuolo. Il covid 19 purtroppo ha colpito anche lei. E anche se è brutto dirlo, perchè non si parla mai dell’età di una signora, è chiaro che ci sia della preoccupazione, visto che la cantante, pur avendo lo spirito di una quindicenne, ha qualche annetto in più.

In pochi minuti, dopo questa foto sui social di Ornella Vanoni, sono arrivati tantissimi messaggi di chi le fa un grande in bocca al lupo e le augura di rimettersi in forma il prima possibile. “Mi ha presa ! Sto bene” queste le poche parole sui social per Ornella Vanoni che ha subito voluto rassicurare tutti in merito alle sue condizioni di salute. E noi speriamo davvero che la cantante si possa rimettere il prima possibile e possa vincere anche questa battaglia. A lei va il nostro grandissimo in bocca al lupo!

“Simpatica sempre. Riesci ad essere spiritosa anche in questa occasione! Stai al calduccio e ti aspettiamo. Quando sarai guarita diccelo cantando” le ha scritto una fans su Twitter.

Ci rassicura il fatto che Ornella sia a casa, nel suo letto e speriamo davvero che possa vincere anche questa battaglia, da leonessa qual è!





Ultimenotizieflash.com