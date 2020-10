Non solo Zucchero: tutti gli ospiti di Duets, il nuovo album di Sting

Sting, Duets: la tracklist, gli ospiti, la data di uscita e tutti i dettagli sul nuovo album dell’ex Police, una raccolta delle collaborazioni più importanti della sua carriera.

Come già anticipato nelle scorse settimane, Sting è pronto a tornare sul mercato discografico con un nuovo album. E non un lavoro da poco, anzi, una grande raccolta di duetti dedicata alle collaborazioni più importanti e prestigiose della sua carriera. Il disco si intitola, non a caso, Duets, e presenta al suo interno anche un piccolo grande pezzo d’Italia:



Nella tracklist c’è infatti un inedito del cantautore britannico con il nostro Zucchero. Andiamo a scoprire tutti i dettagli sul nuovo lavoro dell’ex leader dei Police.

Il nuovo album di Sting è in arrivo il 27 novembre. S’intitola Duets e al suo interno contiene collaborazioni con alcuni degli amici e degli artisti più rispettati dall’artista britannico: da Mary J. Blige a Herbie Hancock, passando per Erick Clapton e Annie Lennox, oltre al nostro Sugar.

In particolare con Fornaciari collabora nell’inedito September, presente anche nella tracklist della nuova edizione di D.O.C., l’ultimo album del bluesman emiliano, in arrivo a inizio dicembre. Andiamo a scoprire la tracklist integrale del nuovo lavoro del cantautore britannico:

1 – Little Something (con Melody Gardot)

2 – It’s Probably Me (con Eric Clapton)

3 – Stolen Car (con Mylène Farmer)

4 – Desert Rose (con Cheb Mami)

5 – Rise & Fall (con Craig David)

6 – Whenever I Say Your Name (con Mary J. Blige)

7 – Don’t Make Me Wait (con Shaggy)

8 – Reste (con GIMS)

9 – We’ll Be Together (con Annie Lennox)

10 – L’amour c’est comme un jour (con Charles Aznavour)

11 – My Funny Valentine (con Herbie Hancock)

12 – Fragile (con Julio Iglesias)

13 – Mama (con Gashi)

14 – September (con Zucchero)

15 – Practical Arrangement (con Jo Lawry)

16 – None of Us Are Free (con Sam Moore)

17 – In the Wee Small Hours of the Morning (con Chris Botti)





