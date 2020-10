Lutto per Silvia Toffanin, morta mamma Gemma Parison

Come riporta l’«Ansa» la madre della conduttrice, Gemma Parison, era malata da qualche mese

Lutto per Silvia Toffanin. È scomparsa oggi 29 ottobre mamma Gemma Parison. La mamma della conduttrice, come riporta l’Ansa, era malata da qualche mese. Toffanin, 41 anni e storica compagna di Pier Silvio Berlusconi e madre di due bambini, Sofia e Lorenzo, è alla guida di «Verissimo» ormai da diversi anni.



La conduttrice ha anche una sorella minore, Daiana. E del suo passato, come della sua vita privata, ha sempre parlato pochissimo.





