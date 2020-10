Cinema, iniziate le riprese di “Tutto qua”

Sono iniziate lunedì 26 ottobre a Torino le riprese di ‘Tutto qua’ il nuovo film di Davide Ferrario prodotto da Lionello Cerri e Cristiana Mainardi, una produzione Lumière & Co. con Rai Cinema. Le riprese dureranno 6 settimane. Il film racconta la storia di un gruppo di amici adulti, ciascuno con la propria vita, ma uniti da un autentico legame e dalla passione che li aveva fatti incontrare: la musica. The Boys, questo il nome della band, aveva avuto un grande successo con un disco negli anni Settanta. Nella loro routine, tra vicende amorose e familiari irrompe una nuova possibilità per tornare al professionismo, ma dovranno fare i conti con i sogni e le ambizioni di un tempo e il mondo di oggi.

“Al di là del film in sé, iniziarne le riprese il 26 ottobre, primo giorno di quasi-lockdown, ha chiaramente un significato simbolico – dichiara Davide Ferrario – il cinema deve andare avanti: con tutte le precauzioni del caso, con il rispetto delle regole, con mascherine e tamponi… Ma non può fermarsi. I pericoli più immediati della pandemia sono ovviamente quelli che riguardano la salute e l’economia del paese. Ma c’è una minaccia più subdola: è quella di rubarci anche l’immaginario. Chiudendo cinema, teatri, sale da concerto e musei. Impedendo la nascita di nuove opere e di nuovi lavori. Noi – registi, attori, maestranze – non possiamo che accettare la sfida e andare avanti”, conclde Davide Ferrario. Nel cast Neri Marcorè, Marco Paolini, Giovanni Storti e Giorgio Tirabassi mentre la colonna sonora e le canzoni sono di Mauro Pagani.