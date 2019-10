Rai1, stasera ultimo appuntamento con “La strada di casa”

Nuovo appuntamento con la seconda stagione de “La strada di casa”, con Alessio Boni, Lucrezia Lante Della Rovere, Sergio Rubini, Eugenio Franceschini, Benedetta Cimatti e Christiane Filangieri, in onda su Rai1 martedì 29 ottobre alle 21.25.

Nella sesta e ultima puntata Fausto sta arrivando finalmente a conoscere la verità, su suo figlio Lorenzo, su Valerio, su tutto quello che è accaduto alla cascina Marta. Quello che arriverà a scoprire minerà tutte le sue certezze. Forse a commettere l’omicidio è stata l’ultima persona al mondo di cui Fausto sospetterebbe, ma non c’è solo questo: su di lui e la sua famiglia incombe una minaccia ancora più grave e gli rimane pochissimo tempo per far ritrovate la strada di casa a tutti i suoi cari…