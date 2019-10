Giovedì, Rai Radio2 dedicherà la programmazione a Nek

Giovedì Rai Radio2 dedicherà la giornata di programmazione radiofonica a Nek, un grande della musica italiana che ha fatto la storia del pop. Con il ‘Nek Day’, tornano le giornate che Rai Radio2 dedica alla grande musica attraverso i suoi più noti e interessanti interpreti, incontrati all’interno di programmi cult e raccontati, seppur in un contesto leggero, in modo originale e attento. Nek sarà protagonista, dalle 10.30 alle 12, di una puntata speciale di ’Radio2 Social Club’ in diretta dalla Sala C di Via Asiago a Roma, con Luca Barbarossa e Andrea Perroni; dalle 14 alle 16 de ‘La Versione delle Due’, in diretta dalla nuova Sala D con Andrea Delogu e Silvia Boschero; dalle 16 alle 17.30 toccherà a Mauro Casciari con Nuzzo e Di Biase, che inviteranno Nek ad essere uno di loro, uno dei ‘Numeri Uni’, fino ad arrivare in fondo alla giornata con la partecipazione al programma di Andrea Di Ciancio e Roberto Arduini ‘I Lunatici’, in onda tutte le notti dalle 00.30 alle 6. Dopo il trionfo all’Arena di Verona, Filippo Neviani – Nek – scalda così i motori e si prepara dalla platea di Rai Radio2 per il suo ritorno live. Il Nek Day sarà anche in streaming su RaiPlayRadio.it/Radio2, sulla app RaiPlay Radio e con contenuti speciali e dirette sulle pagine facebook, instagram e twitter di @RaiRadio2.