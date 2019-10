Il premio Virna Lisi a Elena Sofia Ricci

Il premio Virna Lisi è stato assegnato a Elena Sofia Ricci e le sarà consegnato in una serata dedicata alla grande attrice giovedì 7 novembre a Roma nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica. Il Premio, alla quinta edizione, viene conferito dalla Fondazione Virna Lisi alla miglior attrice, in collaborazione con la Fondazione Musica per Roma e CityFest, il programma di eventi culturali della Fondazione Cinema per Roma guidata da Laura Delli Colli. Elena Sofia Ricci ha dichiarato: “Sono profondamente onorata e sinceramente grata all’idea di ricevere un riconoscimento cosi prestigioso, come testimonia l’immensa attrice di cui questo Premio reca il nome. Virna Lisi è stata un’autentica eccellenza nel mondo della settima arte, una straordinaria professionista in cui l’evidente bellezza non è mai riuscita ad offuscare né a far passare in secondo piano il talento e la passione che trasparivano da ogni interpretazione. Una donna capace anche e soprattutto di scelte coraggiose e controcorrente come quando rinunciò ad una carriera di respiro internazionale preferendole la famiglia. Dal 2018 è nata l’idea del conferimento del Premio Giovani alla miglior attrice giovane dell’anno che quest’anno sarà conferito a Ludovica Nasti, giovane protagonista de L’Amica Geniale.

