Francesco Sarcina: “Tour Vibrazioni rinviato, questa la realtà. Io del gossip me ne sbatto”

Dopo due settimane di silenzio, Francesco Sarcina torna a parlare sui social.

Non per dare la sua versione sui gossip circolati nelle ultime settimane sulla burrascosa separazione dall’ex moglie Clizia Incorvaia, ma per annunciare il rinvio del tour invernale delle Vibrazioni.

Nel video pubblicato nelle scorse ore sul suo profilo Instagram, il cantante ha spiegato il motivo che ha portato la band a posticipare il tour nei teatri alla prossima primavera.

Non è mancato, però, qualche velato riferimento all’ex compagna e ai pettegolezzi usciti su giornali e siti online.

“Sono qua per dirvi che in realtà la vita reale – ha esordito Francesco Sarcina nel post Instagram – cioè quello che accade realmente, non ha a che fare con ciò che sono i social o i salottini vari da gossippini e gossipine.

In realtà quello che accade veramente è che c’è stata una richiesta di ulteriori date per il nostro tour teatrale e il problema è che non saranno fra novembre e dicembre.

Per questo abbiamo pensato di unificare il tutto e spostare il tour più avanti, a marzo, così avremo tempo anche di approfondire e fare le cose più nel dettaglio”.

Piccola delusione, dunque, per le migliaia di fan che avevano già acquistato i biglietti per i concerti, che saranno comunque validi per le nuove date di marzo.

Francesco Sarcina ha voluto concludere il suo post, scusandosi con i fan per l’inconveniente e lanciando altre frecciatine all’ex moglie, rea di averlo accusato di averla ripetutamente tradita durante il loro matrimonio (come ha più volte dichiarato la Incorvaia nelle trasmissioni di Barbara D’Urso).

“Mi spiace però può accadere. In realtà è una bella notizia perché vuol dire che le cose funzionano bene a prescindere dalle tante chiacchiere. Vorrei concludere col dirvi che mi si può dire veramente di tutto, io me ne sbatto altamente, proprio di niente”, ha concluso il leader delle Vibrazioni.

di Novella Toloni, ilgiornale.it