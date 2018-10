Stasera torna, su Rai2, “Night Tabloid” con Annalisa Bruchi

Nuovo appuntamento con Night Tabloid, stasera in seconda serata su Rai2, con Annalisa Bruchi affiancata da Aldo Cazzullo, Alessandro Giuli e Claudio Sabelli Fioretti. Ospite in studio, il ministro della Salute Giulia Grillo, per un punto sullo stato dell’arte della sanità italiana. Anche Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, sarà protagonista della nuova puntata di Night Tabloid per riflettere sull’attualità politica mentre con il Presidente di Assolombarda, Carlo Bonomi, si dibatterà di manovra vista dal punto di vista delle imprese. Per la pagina economica intervengono Francesco Boccia (Pd), l’economista Antonio Rinaldi e Daniel Gros, direttore del CEPS Centre for European Policy Studies. Torna l’appuntamento con l’Agenda di Alessandro Poggi.