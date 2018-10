Simpson, dopo le polemiche il personaggio di Apu verrà eliminato

Il proprietario del Jet Market verrà cancellato in nome del politically correct

Uno degli storici personaggi dei “Simpson” è pronto ad uscire di scena. Si tratta di Apu, gestore indiano del minimarket di Springfield, che potrebbe presto dire addio alla serie animata dopo le critiche sulla natura stereotipata del personaggio. Il produttore dello show Adi Shankar, di origini indiane, ha infatti svelato a “IndieWire” di aver ricevuto “notizie scoraggianti. Abbandoneranno il personaggio per evitare polemiche”. Una decisione non condivisa da Shankar, che ha accusato la produzione dei “Simpson” di non prendere posizione. “Se sei uno show che commenta la società e hai troppa paura di commentare una certa cultura, specialmente quando uno dei componenti di quella cultura vuole aiutarti, allora sei uno show sulla vigliaccheria. Non si tratta di un passo indietro o avanti, ma di un enorme passo di lato”.Qualche mese fa il produttore aveva chiesto aiuto al pubblico, per creare insieme una sceneggiatura che risolvesse il ‘problema Apu’. “Dopo aver letto tante storie splendide, il mio pensiero è che aggirare il problema non lo risolve. Lo scopo dell’arte, secondo me, è riunirci” ha dichiarato Shankar con l’amaro in bocca.

