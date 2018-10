Musicista contro Biagio Antonacci

Da Lenny de Luca diffida plagio per ‘Mio Fratello’. Pronta causa

C’è “palese coincidenza” nella melodia e in particolare nel “ritornello” tra la canzone ‘Mio fratello’, successo degli ultimi mesi di Biagio Antonacci, e un pezzo intitolato ‘Sogno d’amore’ depositato alla Siae più di dieci anni fa. Lo sostiene l’autore di quest’ultimo brano, il musicista Lenny de Luca, che, assistito dai legali dello Studio Lione Sarli, ha già inviato all’etichetta discografica del cantante milanese una lettera di diffida per chiedere il riconoscimento dei diritti d’autore ed è pronto ad intentare una causa civile per plagio.Nella diffida Lenny de Luca spiega di aver creato nel 2005 il brano ‘Sogno D’amore‘ “proposto” anche ad Adriano Celentano e poi ha “sottoscritto un contratto in esclusiva con la società Editore ViaMeda srl-RadioRama, facente capo al cantante Eros Ramazzotti”, depositando di nuovo la canzone nel 2012. Ora, dopo “un’attenta comparazione” con il singolo di Antonacci uscito ad aprile, ha riscontrato “la coincidenza di ben 8 battute e in particolare del ritornello”.

Ansa