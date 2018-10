Corona e la frase sibillina su Instagram: “Non svegliare il can che dorme”

Dopo l’acceso scambio di battute tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona nel corso dell’ultima puntata del Gf Vip, l’ex re dei paparazzi sembra non voler mollare la presa.

Dopo aver risposto per le rime a Ilary Blasi tramite alcune storie su Instgaram, ma soprattutto dopo aver promesso vendetta, Corona tira fuori un altro pretesto per litigare. “Non svegliare il can che dorme… Presto la verità”, commenta Fabrizio Corona in una misteriosa storia di Instagram dove mostra la biografia, Un Capitano, di Francesco Totti.

Cosa starà preparando Fabrizio Corona? Come vuole servire la sua venedetta?

Sicuramente, l’aver mostrato il libro di Francesco Totti non è buon segno. Già durante la sesta puntata del Gf Vip, l’ex re dei paparazzi aveva urlato a Ilary Blasi: “Tuo marito ha scritto un mare di cazzate. Non è vero quello che ha scritto”. Il riferimento, ovviamente, va a come Francesco ha trattato nella sua biografia il presunto tradimento con Flavia Vento.

Anna Rossi, Ilgiornale.it