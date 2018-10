Ascolti tv, convince “Che tempo che fa”

Enrico Lucci destinato a crescere

La Tv di Maramaldo L’ex iena si propone in scena un po’ sciatto, direi volutamente, in jeans, camicia scura e giacca grigia. E sembra uno che si trovi lì per caso. Lo sketch (registrato, promozionale) con l’ospite di punta, il vicepremier Luigi Di Maio, resterà memorabile. Lucci lo chiama Giggino …