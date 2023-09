“Grande Fratello”, Angelica: “Vasco Rossi si innamorò di mia mamma e lui scrisse per lei la canzone Susanna”

Nella Casa del “Grande Fratello” Angelica Baraldi racconta che Vasco Rossi si innamorò della sua mamma e che per lei scrisse la canzone “Susanna”.

Ma finì male, perché la mamma (allora 16enne) scelse il migliore amico del rocker di Zocca (che ai tempi aveva 26 anni), il dj Daniele.

Vasco andava a prenderla a scuola

“Vasco si innamorò di mia mamma – racconta Angelica in giardino a Fiordaliso e Heidi – Uscirono per un po’ di tempo. Lei aveva 16 anni, lui 26. La differenza era tanta quindi, quando Vasco andava a prenderla a scuola, lei si vergognava tantissimo”. A quel punto Fiordaliso ricorda: “Da giovane Vasco era bellissimo”. “Sì, aveva gli occhi color ghiaccio. Era pazzesco, mi ha fatto vedere delle foto”, interviene Angelica.

Ispirò la canzone “Susanna”

La ragazza ha ispirato Vasco che scrisse la canzone “Susanna”, proprio come si chiama la mamma di Angelica, presente nel suo primo album: “A un certo punto Vasco le dice di salire in macchina perché voleva farle sentire una cosa e mette su la cassetta con la canzone Susanna. L’aveva scritta per lei. Quella che fa ‘Susanna è una bambina tutta colorata, che quando va a ballare sembra un’aranciata’… Magari chiedo al GF se la mettono. Vado in confessionale e la chiedo. Le ha fatto sentire la canzone…”.

Non c’è stato il lieto fine

Una storia di tanti anni fa che non ha avuto un lieto fine: e lei si innamorò del suo migliore amico, il compagno dj Daniele. Il migliore amico di Vasco. Quindi ha abbandonato Vasco, che l’ha presa male poverino, anche perché è andata con il suo migliore amico. Però Daniele è stato il primo amore per mia mamma. La prima storia d’amore seria, è stata con lui tre anni. Nel 2017, mia mamma mi ha fatto una sorpresa per il mio compleanno. Mi ha portata a conoscere Vasco a Zocca. Vasco va sempre in un bar a giocare a carte con Daniele e con i suoi amici. L’ha riconosciuta subito…”.