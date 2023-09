Chiara Maci: “In questura mi sono dovuta giustificare per essere una mamma single”

Chiara Maci affida il suo sfogo ai social, dopo la brutta esperienza avuta nella questura di Milano.

La foodblogger doveva rinnovare il passaporto della sua bimba, Bianca (9 anni) e si è trovata a dover giustificare il fatto che non ci fosse anche un papà. “L’ho buttata sul ridere, davanti a mia figlia. Perché le lacrime agli occhi io le trattengo quando devo”, ma poi con i follower ha condiviso tutta la sua amarezza.

“In questura per rinnovare un passaporto nel 2023 ancora bisogna giustificarsi per essere monogenitore, sentendosi quasi in colpa per qualcosa. Il tutto davanti a un bambino. Che grande Paese che siamo”, ha scritto Chiara Maci in un post social. “‘Eh, sa, è andata così’. L’ho buttata sul ridere, davanti a mia figlia. Perché le lacrime agli occhi io le trattengo quando devo, me lo hanno insegnato le donne. Ma hanno fatto male a lei, prima che a me” ha proseguito, raccontando la brutta esperienza.

Chiara Maci mamma single

Chiara Maci ha cresciuto Bianca da sola e non sempre è stato facile. “A me hanno fatto male in 9 mesi di ecografie senza qualcuno che mi stringesse la mano, mi hanno fatto male all’anagrafe, ad ogni festa del papà, ad ogni modulo con doppia firma dove il mio era sempre mancante di qualcosa” racconta ai suoi follower, che conoscono bene la sua storia. “Mi hanno fatto male le istituzioni, le pubblicità delle famiglie perfette, la normalità comunicata che è sempre stata solo una. È da quando ho partorito da sola che la diversità non mi fa più paura. Perché diversa sono anche io”. E conclude: “Mamma perché vogliono altri documenti? Perché non sanno fare il loro lavoro, amore. Tutto qui”.

Il sostegno dei follower

Chiara Maci ha trovato il sostegno e il supporto di tanti follower che l’hanno contattata in seguito alle sue parole. “Ho letto centinaia di vostri direct. Non so quante mail. Mi sono commossa più volte”, ha scritto per ringraziare chi le ha dimostrato solidarietà. La foodblogger è seguitissima su Instagram, dove condivide ricette gustose e scorci di vita privata. Oltre a Bianca, ha un altro figlio: Andrea, nato nel 2018 dalla relazione con lo chef palermitano Filippo La Mantia.