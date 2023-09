Associazione Compositori Musica per Film, una serata per difendere l’integrità creativa della colonna sonora

Il 3 ottobre, presso i Forum Studios di Roma, si terrà la seconda edizione del “Roma Film Music Festival,” diretto da Marco Patrignani, un evento organizzato dall’Associazione dei compositori di musica per film. L’evento gratuito, intitolato “Noi siamo le colonne,” offrirà una giornata ricca di masterclass e una serata-concerto imperdibile.

Il concerto, che avrà in scena il Quartetto d’archi Pessoa con Rossano Baldini al pianoforte, sarà un omaggio al leggendario musicista Ryuichi Sakamoto, scomparso il 28 marzo scorso. Sakamoto è noto per le sue iconiche colonne sonore, tra cui quella di “Furyo” (Merry Christmas, Mr. Lawrence) e l’Oscar vinto per la musica del film “L’ultimo imperatore” di Bernardo Bertolucci.

L’Associazione Compositori Musica per Film, fondata nel 2017 sotto la presidenza onoraria di Ennio Morricone, si impegna a difendere l’integrità e la qualità del processo creativo nella composizione musicale per il cinema, promuovendo la cultura musicale. L’associazione può vantare tra i suoi soci onorari nomi illustri come Pino Donaggio, Nicola Piovani, Franco Piersanti, Michael Nyman, Roger Waters, Hans Zimmer e Charles Bernstein.

La giornata inizierà alle 11:00 con un’open master class dedicata alla musica applicata alle immagini, suddivisa in due sessioni. Saranno presenti membri del Comitato Direttivo di ACMF che condivideranno casi di studio per illustrare l’arte e la tecnica della musica applicata alle immagini. Saranno discussi anche i cambiamenti nel processo produttivo, influenzati dalla pandemia, relativi all’ideazione, realizzazione e marketing della musica nel contesto contemporaneo.

La giornata culminerà alle 20:30 con un concerto del Quartetto d’archi Pessoa e Rossano Baldini al pianoforte. Il concerto presenterà una selezione di brani provenienti dalle colonne sonore italiane, includendo composizioni di artisti affermati e nuovi talenti. Questa scelta rispecchia la missione dell’Associazione Compositori Musica per Film di promuovere sia artisti consolidati che emergenti all’interno della scena musicale cinematografica italiana. Il concerto sarà dedicato alla memoria del compositore e pianista Leandro Piccioni, collaboratore di Ennio Morricone, scomparso lo scorso maggio. Il programma includerà anche un doppio omaggio a Ryuichi Sakamoto, con l’esecuzione di brani dei più noti compositori italiani di colonne sonore. Saranno eseguiti brani di Fabrizio Fornaci, nella foto, Stefano Mainetti, Leandro Piccioni, Massimiliano Lazzaretti, Dino Scuderi, Stefano Reali, Antonio Fresa, Nicola Piovani, Paolo Buonvino.

L’evento si terrà presso il Forum Music Village (Piazza Euclide, 34 Roma) e comprenderà l’open master class dalle 11:00 alle 16:30 e il concerto alle 20:30. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Non perdete l’opportunità di immergervi nell’affascinante mondo della musica cinematografica italiana e internazionale.