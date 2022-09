Francesco Totti e Ilary Blasi, niente accordo: si va in tribunale

Salta la separazione consensuale e l’aria tra i due ex si fa sempre più pesante

Sarà la calma prima della tempesta per Francesco Totti e Ilary Blasi? Nonostante i silenzi e la tregua apparente, pare che la ex coppia d’oro del pallone sia proprio ai ferri corti. La separazione consensuale è saltata e ora i legali sono fermi sulle loro posizioni e pronti a darsi battaglia in tribunale. Secondo il “Corriere della Sera”, la conduttrice tv avrebbe rifiutato tutte le proposte, anche economicamente laute, del Pupone. Non resta che l’aula.

Impossibile la separazione consensuale

Altro che buoni rapporti! Tra Francesco Totti e Ilary Blasi il clima è tutt’altro che sereno. Pare che tutti siano in attesa di vedere chi per primo depositerà il ricorso. E’ solo la bonaccia prima della burrasca e gli studi legali della ex coppia stanno lavorando alacremente. Da una parte Antonio Conte e Anna Maria Bernardini De Pace per Francesco Totti e dall’altra Alessandro Simeone per Ilary Blasi sono pronti a darsi battaglia in aula

Trattative inutili

A complicare la situazione è stata l’intervista rilasciata da Francesco Totti in cui racconta di non aver tradito per primo, di aver trovato messaggini sul cellulare di Ilary Blasi, di essersi trovato in un brutto momento e di essere stato aiutato da Noemi Bocchi a tornare a sorridere. Le dichiarazioni del Pupone non sono andate giù alla ex che a quel punto ha rifiutato tutte le proposte di accordo, seppur vantaggiose.

Vivono ancora all’Eur

Nonostante il dialogo si sia interrotto, Francesco Totti e Ilary Blasi continuano a vivere insieme nella mega villa all’Eur. Si sono suddivisi gli spazi e ognuno ha un’ala in cui muoversi liberamente. La conduttrice tv mostra sui social anche stanze d’hotel ma in realtà non ha nessuna intenzione di mollare le chiavi della dimora. Se mai aspetta che sia Totti ad andarsene. Fingono una vita normale e serena: lui che accompagna i figli a scuola e agli allenamenti, lei che si divide tra shopping con le amiche (e dicono che Totti non abbia gradito le storie social in cui lei si fa immortalare proprio davanti a una vetrina di Rolex riaccendendo la rabbia del calciatore per gli orologi spariti dalla cassaforte) e momenti in famiglia.

Totti pronto a uscire allo scoperto con Noemi Bocchi

L’ennesimo affronto per Ilary Blasi sarebbe l’uscita pubblica di Francesco Totti con la sua nuova fiamma. Al compleanno del Pupone in un ristorante fuori Roma (tra l’altro lo stesso in cui l’ex calciatore chiese la mano alla ex letterina), la Blasi era assente, mentre Noemi Bocchi l’ha baciato davanti a tutti i presenti. C’erano anche i figli più grandi Cristian e Chanel Totti, come a dire che ormai la nuova fidanzata è una di famiglia.