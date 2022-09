E’ uscito il trailer del film sul processo Johnny Depp-Amber Heard. VIDEO

Si chiama Hot Take: The Depp/Heard Trial la pellicola in uscita a soli quattro mesi dalla fine del processo. Il film sarà disponibile sulla piattaforma di streaming gratuito Tubi

Hot Take: The Depp/Heard Trial rischia di diventare l’epitome dell’instant-movie. Il primo trailer, che anticipa l’uscita tra neanche ventiquattro ore del film, è arrivato infatti a tempo di record solo poche settimane dopo l’annuncio del progetto. Una velocità da far impallidire mostri sacri della settima arte come Steven Spielberg, il quale ci mise “ben” ventitré giorni per completare un capolavoro come Duel (tredici per le riprese e dieci per il montaggio). Tutti i nomi coinvolti nel film sarebbero soddisfatti se Hot Take dovesse avere anche solo un decimo del successo della pellicola che lanciò il papà di E.T., non ci vuole molto a immaginarlo.

UNA STORIA DIVENUTA PARTE DELLO ZEITGEIST CULTURALE?

A guidare un tale tour de force produttivo è stata Sarah Lohman, regista conosciuta per lavori girati rapidamente e a basso costo come l’horror Segreti nel bosco o la scorretta commedia Good Satan. Ma perché tanta fretta? Adam Lewison, il responsabile dei contenuti della piattaforma Tubi ha spiegato che i tempi sono stati accorciati il più possibile ”per catturare tempestivamente una storia divenuta parte dello zeitgeist culturale”.

Lewison lavora per quello che è l’ennesimo servizio di streaming gratuito in cerca della sua nicchia: Tubi ha puntato forte su Hot Take: The Depp/Heard Trial, producendolo e distribuendolo in esclusiva sulla sua piattaforma. A partecipare al progetto anche la MarVista Entertainment (società sussidiaria di Fox), la cui partnership con Tubi non si ferma solo a questo film. “L’idea è provare a connettere gli spettatori a storie con questo tipo di importanza sociale e risonanza nell’attualità. Guardare certi prodotti diventerà in tal modo un must per ogni fan della cultura pop o dei drammi delle celebrità”, ha dichiarato l’EVP Creative of Affairs di MarVista Hannah Pillemer.

STAR A PROCESSO

Il film promette di non limitare il suo arco narrativo al mero resoconto del processo, provando a raccontare anche la storia d’amore degli ex coniugi (prima che deflagrasse). A interpretare i protagonisti della vicenda sono due attori già apparsi in serie di successo come Mark Hapka e Megan Davis. A giudicare dal trailer, l’interprete di Zach in Ghost Whisperer appare credibile nei panni di Depp: Hapka non copia solo la lunga coda e il pezzetto della star di Pirati dei Caraibi ma ne imita anche bene il caratteristico tono di voce. Da parte sua, Davis restituisce il ritratto di una Amber Heard che appare quasi una donna sull’orlo della crisi di nervi. D’altronde, come si dice nel trailer, Il processo sembra già dall’inizio “avere un chiaro favorito”: Johnny Depp. Hot Take: The Depp/Heard Trial durerà meno del tempo che ci è voluto a realizzarlo? O sarà un successo? La seduta per decidere è appena stata aperta.