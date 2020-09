Rai2, stasera nuova puntata per “Un’ora sola vi vorrei”

Dopo il successo della prima puntata con oltre 2 milioni di spettatori e l’8.6% di share, su Rai2 torna, in prima serata alle 21.20, “Un’ora sola vi vorrei”, il “One man show” di Enrico Brignano. Nella puntata di stasera al centro, ancora una volta, l’attualità: gli eventi della settimana e soprattutto gli effetti che quegli eventi hanno su tutti noi, con la puntuale satira di costume che ha reso celebre Brignano e che tanto piace al pubblico.

Una vera e propria corsa contro il tempo: sessanta minuti per fare tutto, per raccontare, divertire, per emozionare con monologhi, tanta musica, affidata ad una resident band di undici elementi, e ancora, ballo, filmati e “mise en scène”.

Nella puntata, con Brignano, porteranno questa volta il loro contributo al racconto del tempo, le attrici Paola Minaccioni e Tosca D’Aquino, oltre a Flora Canto, presenza fissa del programma.

“Un’ora sola vi vorrei” è un programma di Enrico Brignano, Riccardo Cassini, Piero Guerrera, Luciano Federico e Manuela D’Angelo, con la collaborazione di Fosco D’Amelio, Antonio Pascale e Mario Scaletta. Prodotto da Itv Movie per Rai2. La Regia è di Cristiano D’Alisera.